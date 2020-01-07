Hint medyasında yer alan habere göre, Cammu Keşmir'in Pakistan sınırındaki Arnia bölgesinde yaşayan Kumar, Facebook üzerinden tanıştığı Pakistanlı kadınla mesajlaşmaya başladı.

Pakistanlı kadınla yazışmalarında Cammu Keşmir'deki güvenlik önlemlerine ilişkin mesajlar paylaştığı belirt ilen Kumar, casusluk yaptığı ve bilgi sızdırdığı suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Mesajları yazan kadının Kumar'dan bilgi almak için casusluk amacıyla açılmış sahte bir hesap olduğu da ileri sürüldü.

Cammu Keşmir polisi, Kumar'ın emniyetin ardından istihbarat elemanlarınca da sorgulanmak üzere Ortak Sorgu Merkezine götürüleceğini açıkladı.

Kaynak: AA