Amerikan uçak üreticisi Boeing, 346 kişinin hayatını kaybettiği iki kazanın ardından başlayan 737 Max krizini aşamadı.

Dünya genelinde seferden kaldırılan Boeing 737 Max tipi uçakların yeniden uçuşa başlama tarihinin belirsizliğini koruması, krizi daha da derinleştirdi.

En fazla sattığı uçak olan 737 Max’ların üretimini aylar sonra durdurma kararı alan firma, şimdi de üç bin çalışanı farklı işlere kaydıracağını duyurdu.

737 Max krizi, bir süre önce uçak devinin üst düzey yöneticisi Dennis Muilenburg’u koltuğundan etti. Boeing, istifa çağrılarına rağmen aylarca arkasında durduğu Muilenburg ile yollarını ayırarak yeniden güven kazanma çabasında.

Havayolu şirketlerine tazminatlar da kapıya dayandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde en büyük havayolu şirketi olan Amerikan Havayolları, 737 Max’ların uçuştan çekilmesiyle ortaya çıkan zararın karşılanması için Boeing ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Tazminat ödemesi yıllara yayılacak.

Birçok havayolu şirketi de Boeing ile tazminat konusunda uzlaştığını açıklamıştı.

Kaynak: Reuters, AP