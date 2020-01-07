Avrupa Birliği Konseyi Daimi Başkanlığı görevine 1 Aralık’ta başlamasına kadar Belçika’da Başbakanlık yapan Charles Michel’den sonra ülkede yeni bir hükümet kurulamadı.

Flamanca ve Fransızca konuşanlar olarak iki ayrı siyasi kulvara sahip olan Belçika’da anayasa gereği Federal hükümetin, her iki tarafın da temsil edildiği bir yapıda olması gerekiyor.

2014 seçimlerinden sonra Flaman kesiminde en çok oyu alan Milliyetçi Flaman partisi N-VA ile Fransızca konuşan kesimden Liberal Parti MR ortak bir hükümet kurmuş ve 5 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Bu hükümetin kurulmasında da etkin rol oynayan Flaman iş çevreleri ülkede uzayan hükümet müzakerelerinden rahatsız olduğunu gösterdi.

Flaman basınına verilen demeçlerde ülkenin acilen bir Federal hükümete ihtiyacı olduğu belirtilirken, partilerin ‘küçük politik oyunlardan çıkması’ ve Federal bir hükümet kurulması istendi.

Kraliyet sisteminin yanında parlamento ve hükümetle yönetilen Belçika’da en son, Fransızca bölgesi partilerinden Sosyalist Parti (PS) Başkanı Paul Magnette’e Belçika Kralı tarafından hükümeti kurma görevi verilmiş ancak Magnette görevi yerine getiremeyince Kral’dan azlini talep etmişti.

Halihazırda Flaman Hristiyan Demokrat Parti C-DV ve Frankofon Liberal Parti MR’in genel başkanları Joachim Coens (CD&V) ve Georges-Louis Bouchez (MR), hükümeti kurma göreviyle taraflar arasında yoklama müzakereleri yürütüyor.

Bu haftanın son iş gününe kadar sonuç raporunu krala sunması beklenen ikilinin çalışmaları sonunda ya Federal hükümet kurma süreci doğacak ya da ülkenin erken seçime gitmesi gündeme gelecek.

Kaynak: İHA