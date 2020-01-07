Esed rejiminin saldırılarından kaçan siviller, Türkiye sınırına yakın çadır kente sığındı. Canlarını kurtarmak için derme çatma çadırlara sığınan siviller, çamur içinde hayatta kalmaya çalışıyor.

Hayatlar çamura batıyor

Havalar yağışlı olunca hayatlar da çamura batıyor. Başlarına bombalar yağdığını belirten Suriyeliler, şimdi de tepelerine yağmur yağdığını söylüyor.

Savaş mağduru çocukların oyun oynayacağı kuru alam bile yok, her yer çamur içinde. Şanslı olanların ayağında ise lastik bir çizme var. Ama birçoğunun ne onları ısıtacak kıyafetleri ne de ayakkabısı var.

İçme suyunun olmadığını, yakacağın olmadığını, elektriğin olmadığını belirten Suriyeliler, çocuklarının soğuk ve yağmur nedeniyle sürekli hastalandığını ama hastane ve ilaç bulunmadığını ifade ediyor.

Soğukta sobaları yakmak kolay olmuyor. Yakacak bir şey bulunamadığında ısınmak için eski eşyalar ve çöpler yakılıyor.

300 binden fazla sivil yollara düştü

Bir aydır devam eden bombardıman nedeniyle 300 binden fazla sivil yollara düştü. Türk yardım kuruluşları siviller için seferber oldu ama 4 milyon nüfusun yaşadığı bölgede herkese yardım ulaştırmak çok zor. Siviller bombardımanın durması ve insani yardımların artması için uluslararası toplumun devreye girmesini bekliyor.

Haber: Bekir Özbek

Kamera: Memiş Akçam