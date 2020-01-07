CNN’e konuşan Zarif, ABD’nin Kasım Süleymani’yi öldürmesinin bir "devlet terörü" olduğunu söyledi.

"Bu, İran'a karşı saldırgan bir harekettir" diyen Zarif, İran'ın buna mukabil, "orantılı biçimde" karşılık vereceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran'ın saldırıya karşılık vermesi halinde İran'daki kültür varlıklarını da hedef alacak şekilde "orantısız" yanıt vereceklerine ilişkin açıklamasının anımsatılması üzerine Zarif, "Onun uluslararası yasalara saygısı yok. Savaş suçu işlemeye hazırlanıyor. Kültürel varlıklara saldırmak savaş suçudur." diye konuştu.

Washington'ın bölgedeki istikrarı ortadan kaldırdığını dile getiren Zarif, Trump'ın, "durumu ABD için olabilecek en kötü hale getirdiği" yorumunu yaptı.

Süleymani'ye suikast

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Kaynak: Reuters, AA