Türkiye

Marmara Adası'nda minarenin külahı yıkıldı

07 Ocak 2020 Salı 15:46 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 16:06

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda etkili olan fırtına, bir minarenin külahının yıkılmasına neden oldu.

[Fotoğraf: AA]