Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinin kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, tespit edilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

Aynı bölgede yapılan aramalarda ayrıca, teröristlere ait, toprağa gömülü vaziyette 10 adet büyük boş tüp, 3 adet küçük tüp, 10 metre elektrik kablosu, 1 adet ilkyardım çantası, 1 adet sığınak, 1 adet dörtlü büyük pil bloğu, 20 metre ip, 2 adet çaydanlık, 1 adet tencere, 1 adet yağ tenekesi ve muhtelif cins ve miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Bölgede operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber