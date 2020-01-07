Bitlis kırsalında ele geçirilen EYP imha edildi07 Ocak 2020 Salı 15:27 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 16:00
Bitlis merkez, Tatvan ve Hizan ilçe kırsallarında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri imha edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinin kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda, tespit edilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
Aynı bölgede yapılan aramalarda ayrıca, teröristlere ait, toprağa gömülü vaziyette 10 adet büyük boş tüp, 3 adet küçük tüp, 10 metre elektrik kablosu, 1 adet ilkyardım çantası, 1 adet sığınak, 1 adet dörtlü büyük pil bloğu, 20 metre ip, 2 adet çaydanlık, 1 adet tencere, 1 adet yağ tenekesi ve muhtelif cins ve miktarda yaşam malzemesi bulundu.
Bölgede operasyonlar aralıksız devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber