Türkiye
TEM Otoyolu'nda tır bariyerlere çarptı07 Ocak 2020 Salı 15:28 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 15:51
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.
[Fotoğraf: DHA ]
Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkisinde meydana geldi.
Edirne istikametinde giden tur, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak, yoldan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA