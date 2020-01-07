Türkiye
Ankara'da terör örgütlerine gönderilecek 72 bin ilaç ele geçirildi07 Ocak 2020 Salı 15:02 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 15:06
Ankara'da terör örgütlerine yasa dışı yollarla ilaç verdikleri öne sürülen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda terör örgütlerine gönderilecek 72 bin ilaç ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA ]
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Murat Ş.'nin Hasan B'ye ait eczaneden temin ettiği ilaçları doğu bölgesinde bulunan terör örgütlerine gönderdiğine ilişkin ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmanın sonucunda ekiplerce düzenlenen operasyonda Hasan B. ve Murat Ş. gözaltına alındı.
Yapılan aramada çeşitli markalarda muhtelif markalarda antibiyotik, antidepresan, kanser, epilepsi ve diyabet tedavisinde kullanılan 72 bin 758 hap ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler: ankara terör örgütlerine ilaç temini