Polis aracı motosikletli sürücüyü korumak için rüzgarın önüne set çekti07 Ocak 2020 Salı 15:30 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 15:57
İstanbul'da polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen motosikletli kişinin fırtınadan etkilenmemesi için rüzgara set oldu. Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler, büyük takdir topladı.
İstanbul’da iki gündür etkisi altına alan olumsuz hava koşulları devam ediyor. Özellikle hayatı olumsuz etkileyen şiddetli fırtına nedeni ile şehrin çeşitli bölgelerinden birçok görüntü kaydedildi.
Bazı evlerin çatısı uçarken, zaman zaman deniz trafiğinde de aksama yaşandı. Şiddetli fırtınada dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çekilen bir görüntü ise büyük takdir topladı.
Rüzgara set çektiler
Şiddetli fırtına nedeniyle, motosikleti ile köprü üzerinde ilerlemekte zorluk yaşayan kişinin yardımına köprü üzerinden geçmekten olan polis ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Ekipler polis aracıyla, motosikletli kişi fırtınadan etkilenmesin diye rüzgara set oldu.
Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda polis ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: İHA