İstanbul Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili 1 polis görevden uzaklaştırıldı07 Ocak 2020 Salı 15:47 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 15:53
İstanbul Üniversitesi önünde gerçekleştirilen yemek protestosuna müdahale eden polislerden biri görevden uzaklaştırıldı.
İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesindeki yemek protestoları hakkında açıklama yaptı.
1 polis görevden uzaklaştırıldı
Açıklamada, 2 Ocak'ta Beyazıt'taki rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik grubun, uyarıya rağmen dağılmadığı hatırlatıldı.
Bunun üzerine güvenlik güçlerine karşı koyan gruba müdahale edildiği vurgulandı.
Müdahale sırasında yaşananlar nedeniyle 3 Ocak tarihinde soruşturma başlatıldığı ve 1 polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulandığı açıklandı.
Olay
İstanbul Üniversitesi’nde öğrencilerin indirimli olarak 3 buçuk liraya yiyebildiği öğün sayısının üçten bire düşürülmesi üzerine protesto gösterileri yapılmış, tepkiler üzerine üniversite yönetimi karardan geri adım atmıştı.
Kaynak: TRT Haber