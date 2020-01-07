Adıyaman'da Sincik-Malatya kara yolunun Arıkonak köyü yakınlarında yola düşen çığ nedeniyle ulaşım aksadı.

3 saatlik çalışma sonrası yol açıldı

Uzun süre ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan araç sürücüleri, durumu ilgili birimlere bildirdi. Ekipler yolda çalışma başlattı. Kar yağışı ile beraber tipinin de etkili olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda yapılan 3 saatlik çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Çelikhan kara yolunda da aksamalar yaşanıyor

Adıyaman-Çelikhan kara yolunda da yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışından dolayı kapanan ve görüş mesafesi düşen yolda araçlar mahsur kaldı.

Yaklaşık 10 aracın mahsur kaldığı yolda çalışma yapan Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açtı. Mahsur kalan araçlar yollarına kaldıkları yerden devam etti.

Kaynak: TRT Haber