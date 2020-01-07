İstanbul Valiliğinden sokakta kalan evsizler için özel çalışma07 Ocak 2020 Salı 19:26 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 19:43
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın talimatıyla İstanbul’daki tüm kaymakamlıklar, sokakta kalan evsizlerin bildirileceği sabit telefon ve WhatsApp numaralarını belirledi. İhbar hatları ve ilçe kaymakamlıklarına bildirim yapılabilecek.
İstanbul Valiliği, 39 ilçenin iletişim bilgilerinin yer aldığı bu listeyi, “Hava Soğuk Kimse Dışarıda Kalmasın! Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatları ve ilçe kaymakamlıklarımıza bildiriniz. #MisafirEdelim” notu ve etiketi ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.
HAVA SOĞUK— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 7, 2020
KİMSE DIŞARIDA KALMASIN!
Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatları ve ilçe kaymakamlıklarımıza bildiriniz.#MisafirEdelimhttps://t.co/zaoD8BERgS pic.twitter.com/qFKmiiINRa
Kaymakamlıkların iletişim bilgisinin yer aldığı paylaşımda da “Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen ilçe kaymakamlığımıza bildiriniz. Misafir edelim.” ifadesine yer verildi.
Valilikten yapılan açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;
"Valiliğimiz koordinasyonunda, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerimizin işbirliğiyle hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için başlatılan bu çalışmaya bütün İstanbulluların gereken hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyoruz."
Kaynak: TRT Haber