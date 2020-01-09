Amasya'da 5 katlı alışveriş merkezinde yangın çıktı, Bina boşaltıldı ancak 6 kişi içeride mahsur kaldı. İtfaiye mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu.

2 kadın çalışan yangından uzaklaşmak için üst kata çıktı ama yoğun duman altında kaldı.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "2 kadın dumandan etkilenerek bir üst kata çıkıyorlar aslında ama orada kapalı bir alanda mahsur kalıyorlar. İtfaiye mensubu arkadaşlarımız olaya müdahale edince hem yan binadan hem mevcut binanın içerisinden arkadaşlarımızı dumandan etkilenmiş bir şekilde çıkarıyorlar" dedi.

Dumandan etkilenenler hemen hastaneye kaldırıldı. 2 kadın çalışan için artık çok geçti. Derya Kuşbudu ve Çağlayan Yağmur Köse kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır 4 yaralıdan biri Eskişehir'e sevk edildi, diğer 3'ü yoğun bakıma alındı.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Haber: Umut Yeşilyurt