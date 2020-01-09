Hırsızlar yüzünden Karacabey Ovası'nı su bastı09 Ocak 2020 Perşembe 13:56 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 14:08
Bursa'da kablo hırsızları yüzünden Karacabey Ovası'nı su bastı. Ekili tarım arazileri ve yüzlerce büyükbaş hayvan su içinde kaldı.
Bursa Karacabey'de hafta başından itibaren etkili olan sağanak sebebiyle Görecik deresi taştı. Ancak su tahliye pompaları çalışmadı.
Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından Karacabey Ovası'nın bir bölümü su altında kaldı. Taşkın, binlerce dönüm tarım arazisine yayıldı, ekinler zayi oldu. En büyük zararı Şahin köyü çiftçileri gördü.
Köyün muhtarı Sedat Bayır, köyde birçok farklı ürünün bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
"Burada her şey var. Pırasa, karnabahar, soğan, hayvan yemi, buğday... Ekileceklerle birlikte 3 bin, 4 bin dekar arazimiz sular altında. Bu suyun da ne zaman çıkacağı belli değil."
Zararın sorumlusu kablo hırsızları
Bölgedeki hayvan çiftliği de taşkından etkilendi. Bursa-İzmir yolunun bir bölümünü de su bastı. Suyun tahliyesi için iş makineleri ile kanal açıldı.
Yüz binlerce liralık zararın sorumlusu ise kablo hırsızları. Pompa istasyonunun camını kırıp içeri giren hırsızların bakır kabloları çaldığı anlaşıldı. Bu nedenle su seviyesi yükselmeye başlayınca otomatik çalışan pompalar devreye girmedi.
Pompaların onarılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: TRT Haber