Bursa Karacabey'de hafta başından itibaren etkili olan sağanak sebebiyle Görecik deresi taştı. Ancak su tahliye pompaları çalışmadı.

Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından Karacabey Ovası'nın bir bölümü su altında kaldı. Taşkın, binlerce dönüm tarım arazisine yayıldı, ekinler zayi oldu. En büyük zararı Şahin köyü çiftçileri gördü.

[Fotoğraf: İHA]

Köyün muhtarı Sedat Bayır, köyde birçok farklı ürünün bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Burada her şey var. Pırasa, karnabahar, soğan, hayvan yemi, buğday... Ekileceklerle birlikte 3 bin, 4 bin dekar arazimiz sular altında. Bu suyun da ne zaman çıkacağı belli değil."

[Fotoğraf: İHA]

Zararın sorumlusu kablo hırsızları

Bölgedeki hayvan çiftliği de taşkından etkilendi. Bursa-İzmir yolunun bir bölümünü de su bastı. Suyun tahliyesi için iş makineleri ile kanal açıldı.

Yüz binlerce liralık zararın sorumlusu ise kablo hırsızları. Pompa istasyonunun camını kırıp içeri giren hırsızların bakır kabloları çaldığı anlaşıldı. Bu nedenle su seviyesi yükselmeye başlayınca otomatik çalışan pompalar devreye girmedi.

[Fotoğraf: İHA]

Pompaların onarılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: TRT Haber