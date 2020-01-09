Türkiye
Muş'ta okullar yarın tatil edildi09 Ocak 2020 Perşembe 15:19 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 15:28
Muş'ta don ve buzlanma beklentisi nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
[Fotoğraf: AA ]
Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde, yarın Muş merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecek.
Merkezdeki kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacak. İlçeler ve bağlı köylerde eğitim öğretim devam edecek.
Kaynak: AA
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