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İzmir'de 112 litre kaçak içki ele geçirildi09 Ocak 2020 Perşembe 17:35 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 17:37
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerinde 112 litre kaçak içki ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: İzmir İl Jandarma Komutanlığı]
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Dokuz Eylül Caddesi'ndeki bir iş yerinde kaçak içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olduğu belirlenen 112 litre çeşitli markalarda kaçak viski ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi İ.K'nin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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