Çocuk yaşta terör örgütüne katıldı, yıllar sonra ailesinin ve güvenlik güçlerinin çabasıyla kaçıp teslim oldu. Savcılık ifadesindeki itirafları gençlerin terör örgütüne hangi yollarla katıldığını gözler önüne serdi.

PKK'ya Diyarbakır BDP il binasından katıldığını itiraf etti

İtirafçı, örgüte 16 yaşında, İstanbul'da tekstil işinde çalışırken tanıştığı birinin yönlendirmesiyle katıldığını söyledi.

Teröristin ifadesi:

"Sabah tanımadığım bir şahıs eve gelerek beni 200 metre ilerideki başka bir eve götürdü. Burada kağıda bir not yazarak bantladıktan sonra bana verdi. 'Bu notu sakla, gittiğin yerdeki şahsa verirsin.' dedi, hatta 'polise yakalanırsan bu kağıdı gösterme, yut.' dedi."

İstanbul'dan otobüsle Diyarbakır'a gittiğini anlatan zanlı, bir sonraki durağının Diyarbakır BDP il binası olduğunu söyledi.

Teröristin ifadesi:

"Orada erkek bir görevliye daha önceden bana öğretildiği şekilde şifreli olarak 'Ben Aslı'yı arıyorum.' dedim. O da bana, gençlik odasına çıkmamı söyledi. Yukarıdaki görevliye de 'Ben Aslı'yı arıyorum.' dediğimde o da bana 'Aslı' olduğunu söyledi. Ben de ona diğer şifre cevabı 'Ben Kerem'im.' dedim."

Dicle'yi botla geçip Suriye'de örgüte katıldı

Terörist, ifadesinde örgütün önemli isimleri ve örgüte ait yerlere ilişkin detayları da paylaştı.

Teröristin ifadesi:

"Cudi Mahallesi'ndeki bir taziye evindeki görevliye şifreli notu teslim ettim. Aslında taziye evi boştu. Taziye evi buluşma yerimizdi. Daha sonra bir botla Dicle Nehri üzerinden Suriye'ye geçtim ve böylece örgüte katıldım."

İtirafçı, Suriye'deki terör kamplarında 6 yıl kaldığını da anlattı. Terörist hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: TRT Haber