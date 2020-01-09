Türkiye
Akaryakıt görevlisi tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu09 Ocak 2020 Perşembe 19:33 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 20:24
Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde kontrolünü yitiren tır, akaryakıt istasyonuna daldı. Marketin önünde duran akaryakıt görevlisi tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği tır, akaryakıt istasyonuna daldı.
O sırada akaryakıt istasyonundaki marketin önünde duran görevli tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Ölümden kıl payı kurtulan genç yere çömelip betonu öperek dua etti.
O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: TRT Haber