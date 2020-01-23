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Sivas'ta 3,7 büyüklüğünde depremHaber Giriş:
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, merkez üssü Sivas Suşehri olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, saat 17.33'te 12,61 kilometre derinlikte meydana gelirken, ilçede ve çevrede hissedilmedi.
Kaynak: DHA
Etiketler: sivas'ta deprem mi oldu sivas deprem afad depremSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 20:25