Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, merkez üssü Sivas Suşehri olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, saat 17.33'te 12,61 kilometre derinlikte meydana gelirken, ilçede ve çevrede hissedilmedi.

Kaynak: DHA