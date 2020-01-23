Çin'deki koronavirüs alarmı tüm dünyayı sardı. Türkiye'de de önlemler hazır,

Sağlık Bakanlığı toplandı.

Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması kararlaştırıldı. Her yolcu termal kameralarla taranacak. Haftada 3 gün yapılan Vuhan-İstanbul seferleri de durduruldu.

Domuz gribi mi ya da başka bir hastalık mı?

Tam da böyle bir ortamda ateşi düşmeyen Çinli çift panik yarattı. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden çift grip olduklarını söyledi. Bunun üzerine hastanede önlemler alındı. Tedavinin başladığı acil servisteki "kırmızı alan" kapatıldı. Çalışanlara maske dağıtıldı.

İncelemenin ardından çift, ambulansla başka bir hastaneye sevk edildi, müşahede altına alındı.

İkisinden de alınan örnekler inceleniyor. Koronavirüs olabilir mi? Domuz gribi mi ya da başka bir hastalık mı?

Yetkililerden gelecek açıklamayla netleşecek.

Kaynak: TRT Haber