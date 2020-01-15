İnönü Mahallesi'nde bir şahıs, yaşadığı binanın önünde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişiye müdahale etti.

Yaşanan tartışmanın ardından şüpheliler binanın önünden ayrıldı. Ancak bir süre sonra arkadaşları ile binanın önüne tekrar geldiler.

Bu kez tartışma kavgaya dönüştü. Gruptakilerden biri, tartışma yaşadıkları kişiyi başından bıçakla yaraladı. Yaralanan kişinin polis olduğu öğrenilen oğlu da havaya ateş açtı.

Şüphelilerden 1'i seken kurşunla ayağından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırdı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: TRT Haber