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Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şüpheliler 1 kişiyi yaraladı15 Ocak 2020 Çarşamba 04:03 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 04:06
İstanbul Küçükçekmece'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüphelileri uyaran 1 kişi bıçaklı saldırıya uğradı.
[Fotoğraf: DHA]
İnönü Mahallesi'nde bir şahıs, yaşadığı binanın önünde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişiye müdahale etti.
Yaşanan tartışmanın ardından şüpheliler binanın önünden ayrıldı. Ancak bir süre sonra arkadaşları ile binanın önüne tekrar geldiler.
Bu kez tartışma kavgaya dönüştü. Gruptakilerden biri, tartışma yaşadıkları kişiyi başından bıçakla yaraladı. Yaralanan kişinin polis olduğu öğrenilen oğlu da havaya ateş açtı.
Şüphelilerden 1'i seken kurşunla ayağından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırdı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: TRT Haber
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