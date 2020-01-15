Türkiye
İstanbul'da iş yeri yangını15 Ocak 2020 Çarşamba 00:53 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 00:56
İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Alemdağ Caddesi'ndeki bir kafetede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul ümraniye kafe alemdağ caddesi yangın iş yeri yangını