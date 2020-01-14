Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Ailenin Korunması ve Şiddetin Önlenmesi, Türkçenin korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları ile sözde 'Ermeni soykırımı iddialarına karşı yürütülmesi gereken faaliyetler ele alındı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Toplantının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıya dair yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, toplantıda görüşülen başlıklar paylaşıldı.

Toplantının ana maddesi Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddet oldu.

Toplantıda, "Ailenin Korunması ve Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesinin aile yapımıza etkileri", "Türkçenin korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları" ile "sözde 'Ermeni soykırımı' iddialarına karşı yürütülmesi gereken faaliyetler" ele alındı.

Toplumun temeli olan aile yapısının güçlendirilmesi ve kadına şiddetin tamamıyla önüne geçilmesi amacıyla neler yapılması gerektiği bütün boyutlarıyla masaya yatırıldı.

Fahrettin Altun yaptığı yazılı açıklamada, "Toplantıda, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, ülkemizin menfaatlerinin korunması, birlik ve beraberliğimizin muhafazası hususundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamışlardır." dedi.

Kaynak: TRT Haber

