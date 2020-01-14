İstanbul Valiliği koordinasyonunda, hiçbir vatandaşın sokakta kalmaması için başlatılan "Hava Soğuk Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında 485 kişiye bakım, iaşe ve barınma hizmeti verildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Valilik koordinasyonunda, 39 ilçenin kaymakamlık sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin iş birliğiyle sokakta yaşayan vatandaşların olumsuz hava şartlarından korunması için başlatılan çalışma sürüyor.

Bu kapsamda, İstanbul'da ilk kez 39 ilçe kaymakamlığınca belirlenen ve İstanbul Valiliği ile her ilçe kaymakamlığının kendi sosyal medya ve internet sitesinde yer alan sabit telefon hattı, mesaj hattı numaraları ve sosyal medya aracılığıyla kaymakamlıklara ulaşan İstanbullular tarafından yapılan bildirimler sonucunda sokakta yaşayan çok sayıda vatandaşa ulaşıldı.

Kaynak: AA