Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya'yı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Gonzalez Laya ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, görüşmede, İspanya'daki koalisyon hükümetinde dışişleri bakanı olarak görevlendirilen avukat Gonzalez Laya'yı bu görevinden dolayı kutladı.

Kaynak: AA