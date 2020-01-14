Türkiye
Bakan Çavuşoğlu İspanyol mevkidaşı ile görüştü14 Ocak 2020 Salı 22:04 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 22:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya ile telefonda görüştü.
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya'yı yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Gonzalez Laya ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, görüşmede, İspanya'daki koalisyon hükümetinde dışişleri bakanı olarak görevlendirilen avukat Gonzalez Laya'yı bu görevinden dolayı kutladı.
Kaynak: AA
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Luca Arancha Gonzalez İspanya