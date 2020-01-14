İstanbul'da, basınç değişimiyle birlikte perşembe gününden sonra muhtemel bir yağışa dikkat çeken uzmanlar, yaşanabilecek asit yağmuruna karşı uyardı.

Uzmanlar, özellikle solunum yolu rahatsızlıkları bulunanların maske kullanmaları gerektiğine dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da havanın yarın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Kaynak: TRT Haber