İstanbul için asit yağmuru uyarısı14 Ocak 2020 Salı 23:37 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 23:45
İstanbul'da yüksek basınç etkili oluyor. Yüksek basınçla birlikte hava kirliliğinde ciddi bir artış yaşandığı gözlemlendi. Yapılan ölçümlerde hava kirliliği değerlerinin sınırların üzerinde olduğunu tespit edildi.
İstanbul'da, basınç değişimiyle birlikte perşembe gününden sonra muhtemel bir yağışa dikkat çeken uzmanlar, yaşanabilecek asit yağmuruna karşı uyardı.
Uzmanlar, özellikle solunum yolu rahatsızlıkları bulunanların maske kullanmaları gerektiğine dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da havanın yarın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
Kaynak: TRT Haber