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Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın olay yerinde can verdi15 Ocak 2020 Çarşamba 03:56 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 04:00
Diyarbakır'da bir kişi tartışığı eşini öldürdü. Hayatını kaybeden kadının uyuşturucu kullandığı illeri sürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Olay Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Melike D. ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası kadın eşi tarafından bıçaklandı.
Olay yerine sevkedilen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan katil zanlısının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.
Hayatını kaybeden kadının uyuşturucu kullandığı iddia edildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Diyarbakır kadın cinayeti kayapınar polis ekipleri