Haber Giriş: Kaynak: DHA
Uyurken yere düştü, kafasına soba maşası saplandı
[Fotoğraf: DHA]
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kanepede uyurken yere düşen kişinin kafasına soba maşası saplandı.
Araç ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki adam, sobanın yanındaki kanepede uyurken yere düştü. Sobanın arkasındaki demir maşa, yaşlı adamın kafasına saplandı.
Yakınlarının çağırdığı ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırılan adam, buradan Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede demir maşanın bir kısmı ameliyat öncesi itfaiye ekipleri tarafından kesilirken, daha sonra ameliyatla maşanın içeride kalan bölümü de çıkarıldı.
5 saat süren ameliyatın ardından tedaviyle sağlığına kavuşan yaşlı adam, taburcu edildi.
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