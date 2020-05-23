Çorum’da dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle Laçin ilçesine bağlı Gözübüyük ve Yeşildere köyleri arasında kalan yaylalarda otlayan 45 büyükbaş ve küçükbaş hayvan donarak telef oldu.

[Fotoğraf: DHA]