Haber Giriş: Kaynak: DHA
Çorum'da 45 hayvan donarak telef oldu
[Fotoğraf: DHA]
Çorum'da kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerdeki yaylalarda, 45 büyükbaş ve küçükbaş hayvan donarak telef oldu.
Çorum’da dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Soğuk hava nedeniyle Laçin ilçesine bağlı Gözübüyük ve Yeşildere köyleri arasında kalan yaylalarda otlayan 45 büyükbaş ve küçükbaş hayvan donarak telef oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: çorum donarak telef olan hayvanlarSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:14
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