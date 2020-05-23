Adada, Türkiye'de salgının başlamasının ardından yurt genelinde alınan önlemlere ek olarak Bozcaada Kaymakamlığı öncülüğünde yapılan uygulamalara devam ediliyor.

Turistik tesislerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu, açık alanlarda maske kullanımının zorunlu olduğu ilçede, Bozcaada Belediyesi tarafından tüm sokak ve caddeler dezenfekte ediliyor, sokak hayvanları besleniyor.

Bozcaada Kaymakamlığının, hayırsever vatandaşların desteğiyle temin ettiği malzemelerle Halk Eğitim Merkezinin koordinesinde gönüllü kadınlar tarafından dikilen cerrahi maskeler, ilçe halkına ücretsiz dağıtılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Yardım kolileri dağıtılıyor

65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan ada sakinlerine, Kaymakam İbrahim Gültekin'in koordinasyonunda görev yapan Bozcaada Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından hazırlanan temel gıda ve temizlik malzemesi yardım kolilerinin dağıtımı sürüyor. Ayrıca, evlerinden çıkamayan vatandaşların alışveriş, gıda, sağlık, temizlik, banka, PTT, resmi kurum, lojistik, maske gibi birçok ihtiyacı gideriliyor.

Belediye ekipleri de yaklaşık iki aydır uygulanan sistem kapsamında ada sakinlerinden aldıkları siparişler doğrultusunda pazarcı esnaftan temin ettikleri ürünleri evlere götürüp teslim ediyor.

Sadece ilçe merkezinden ibaret olan, köyü bulunmayan adadaki tüm çalışmalar, Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediye Başkanlığı, emniyet, jandarma, sahil güvenlik birimleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Müftülüğü, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde özveriyle sürüyor.

"Vatandaşlar çok duyarlı"

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, vatandaşların bu süreçteki ihtiyaçları konusunda her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. İlçenin, salgının yayılım göstermeyen nadir noktalardan biri olduğunu belirten Gültekin, bunun için yoğun çaba sarf ettiklerini anlattı.

Salgının duyurulduğu ilk andan itibaren kaymakamlık olarak adadaki tüm tedbirleri aldıklarını açıklayan Gültekin, vatandaşların da bu konuda çok duyarlı olduğunu vurguladı.

Güzel bir birliktelikle şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadıklarını anlatan Gültekin, şunları söyledi:

"Ada dışındaki hayırsever bir vatandaşımızın malzeme desteğiyle maske üretimine başladık. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin maske ürettik. Tüm il ve ilçelerimizde olduğu gibi Vefa Sosyal Destek Grubumuz adada ihtiyaç sahibi ailelerin sürekli yanında. Arkadaşlarımız her gün 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını talepleri doğrultusunda karşılıyorlar. İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda paketleri halinde yardımlar sunuyoruz. Ayrıca adadaki sivil oluşumlar tarafından yardım yapılması gerektiği zaman yine Vefa Destek Grubumuz tarafından dağıtımları gerçekleştiriyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Tüm ada sakinlerine hizmet veriliyor

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da iş birliğiyle sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, küçük ve kontrollü bir yer olmanın avantajını kullanarak halkın pazar ihtiyaçlarını evlerine götürme işini üstlendiklerini vurguladı.

Yılmaz, yaklaşık iki aydır devam eden "kapıya hizmet" sisteminde siparişlerin her salı saat 17.30'a kadar belediye bünyesindeki Mavi Masa Hattı aracılığıyla alındığı bilgisini verdi.

Bu konuda, sadece 65 yaş ve üstü değil, tüm ada sakinlerine hizmet verdiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Siparişler personelimiz tarafından bir liste haline getiriliyor, pazarcı esnaftan tedarik sürecinin ardından da cuma günü yine belediyemiz personeli tarafından tartılıp paketleniyor. Ayrıca bu pazarlıklar, vatandaşlarımızın evlerine kadar götürülüyor. Her hafta 255 haneye adamızın 38 kilometrekarelik her alanına, yalnızca belli bir mahalle ya da belli bir noktaya değil, yaklaşık 4 tonluk bir pazar ürünü 'kapıya hizmet' mantığıyla teslim ediliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız pazar alışverişleri için evlerinden çıkmamış oluyor."