Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Bolu'da jandarma ekipleri istihbarat çalışmaları sonucunda sıvı uyuşturucu taşıdığı belirlenen tırı takibe aldı.

Gerçekleştirilen operasyonla tırın dorsesinde taşınan 3 otomobilin akaryakıt depolarına gizlenmiş 144 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde çekici yarı römorku içerisinde taşınan 3 otomobilde yapılan aramada, akaryakıt deposuna saklanmış 144 litre sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilerek 1 şüpheli yakalanmıştır. pic.twitter.com/1so4eZvV53 — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) May 23, 2020

Ele geçirilen uyuşturucu, jandarma ekiplerince bugüne kadar ülke genelinde ele geçirilen en yüksek miktarda sıvılaştırılmış metamfetamin oldu.

Açıklamada, operasyona ait görüntülere de yer verildi.