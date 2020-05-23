Tırın taşıdığı 3 otomobilde rekor miktarda sıvı uyuşturucu ele geçirildi
Bolu İl Jandarma Komutanlığı, bir tırın dorsesinde taşınan 3 otomobilin akaryakıt deposuna gizlenmiş 144 litre sıvı uyuşturucuyu ele geçirdi.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Bolu'da jandarma ekipleri istihbarat çalışmaları sonucunda sıvı uyuşturucu taşıdığı belirlenen tırı takibe aldı.
Gerçekleştirilen operasyonla tırın dorsesinde taşınan 3 otomobilin akaryakıt depolarına gizlenmiş 144 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde çekici yarı römorku içerisinde taşınan 3 otomobilde yapılan aramada, akaryakıt deposuna saklanmış 144 litre sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilerek 1 şüpheli yakalanmıştır. pic.twitter.com/1so4eZvV53— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) May 23, 2020
Ele geçirilen uyuşturucu, jandarma ekiplerince bugüne kadar ülke genelinde ele geçirilen en yüksek miktarda sıvılaştırılmış metamfetamin oldu.
Açıklamada, operasyona ait görüntülere de yer verildi.
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