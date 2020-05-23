Bulgaristan'dan giriş yapan AR 34 USK plakalı tır, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince incelendi.

[Fotoğraf: AA]

Dorsenin güvenlik halatlarının kesildiği, boşaltılan yasal yükün yerine makaron ve sigara filtresi yüklendiği, bu durumu gizlemek için halatların kesildiği yerlerin iğneli bir düzenekle tutturulduğu belirlendi. X-ray taramasına sevk edilen tırda yoğunluk belirlenen alanlar arandı.

[Fotoğraf: AA]

Yasal yükü strafor olarak gösterilen tır dorsesinde koliler içerisinde yasa dışı sigara üretiminde kullanıldığı belirtilen 11 milyon 130 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 72 bin sigara filtresi ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]