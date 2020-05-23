Patara'daki kazı çalışmaları, Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibince 1988'de başlatıldı, 1999'dan bu yana da Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülüyor. Patara Antik Kenti'ndeki çalışmalarda yeni buluntular ise heyecan yaratıyor.

"Çok tanınmış bir heykel tipi"

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 14 Mayıs'ta sahne binası kazılarında yeni bir heykel bulduklarını açıkladı.

Ortaya çıkan heykelin, son derece iyi durumda olduğunu ve kaliteli mermerden yapıldığını belirten Işık, heykelin mevcut yüksekliğinin 1.57 metre olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Işık, Roma dönemine ait başı bulunmayan heykelin, başıyla birlikte düşünüldüğünde gerçek bir kadın boyu yüksekliğinde tasarlandığını anlattı. Işık, heykelin, arkeolojide 'Küçük Herkulaneumlu' olarak bilinen çok tanınmış bir heykel tipine ait olduğunu vurguladı.

"Likya arkeolojisi için çok kıymetli"

Prof. Dr. Işık, Patara Tiyatrosu’nun sahne binasının inşasına, o dönemde kentin önde gelen vatandaşlarından olan Quintus Vilius Titianus'un başladığını ve ölümünden sonra da kızı Vilia Prokla’nın tamamladığını söyledi. Ayrıca, sahne binasına çok sayıda heykel yaptırdığını ve yerleştirdiğini anlattı.

Işık, heykelin başının bir imparator eşini, Vilia Prokla’nın kendisini veya aile fertlerinden birini tasvir ettiğini düşündüklerini söyledi.

Antik Likya’dan günümüze kalan heykel sayısının çok az olduğunu belirten Prof. Dr. Işık, bu nedenle bulunan her heykel kalıntısının Likya arkeolojisi için çok kıymetli olduğunu anlattı.

"Roma Çağı plastiği için büyük önem taşıyor"

Patara’nın bu çok zengin hayırsever kadını Vilia Prokla’nın tiyatro sahne binasını ve heykelleri, M.S. 147 yılında İmparator Antoninus Pius’a adayarak, açılışını yaptığını anlatan Prof. Dr. Işık, ele geçen eserlerin Likya’nın Roma Çağı plastiği için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Işık, “Bilimsel araştırmalar özellikle eserlerin yerel ustalar tarafından mı, yoksa başka ekollerden gelen sanatçılar tarafından mı yapıldığı konusunda yoğunlaşacaktır" dedi.

Patara Tiyatrosu sahne binası önündeki çalışmaların, daha önceki kazılarda ortaya çıkan buluntularla eşleştiğini belirten Prof. Dr. Işık, tüm heykellerin belirli bir konsept doğrultusunda yapıldığını ve bu konseptin araştırılması ile figürlerin tanımlamasının bir proje kapsamında gerçekleştirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2020 yılı 'Patara Yılı' ilan edilmişti.