Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük mezarlıkları arasında yer alan Karşıyaka Mezarlığı, Ramazan Bayramı öncesinde boş kaldı.

Özellikle dini bayramlar öncesinde yoğun bir şekilde yapılan kabir ziyaretleri, bu sene COVID-19 salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılamıyor.

[Fotoğraf: İHA]

İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili bir genelge yayımlanarak, “24 Mayıs Pazar gününe münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri, şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır” kararı açıklandı.

[Fotoğraf: İHA]