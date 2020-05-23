Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şaka yapmak isteyen sürücü az kalsın arkadaşını öldürüyordu
İstanbul'da, arkadaşını yolda yürürken gören bir sürücü, şaka yapmak amacıyla aracını Emre Oktay'ın üzerine sürdü. Otomobil yağmurun etkisiyle duramayınca önce Oktay'a, ardından da park halindeki otomobile çarptı.
Olay önceki gün akşam saatlerinde Bostancı Oto Sanayii'nde meydana geldi.
Samimi arkadaşı Emre Oktay'ı yolda yürürken gören bir sürücü, otomobilini şaka yapmak amacıyla Oktay'ın üzerine sürdü.
Fakat otomobil yağmurunda etkisiyle duramayınca önce Oktay'a ardından park halindeki minibüse çarptı.
Oktay, refleks ile zıplayınca şans eseri iki aracın arasında kalmaktan kurtuldu. Kazayı yara almadan atlatan Oktay, daha sonra sürücü koltuğunda şok geçiren arkadaşının yanına gitti.
Etiketler: türk işi şaka kaza İstanbulSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:20
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