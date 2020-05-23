Olay önceki gün akşam saatlerinde Bostancı Oto Sanayii'nde meydana geldi.

Samimi arkadaşı Emre Oktay'ı yolda yürürken gören bir sürücü, otomobilini şaka yapmak amacıyla Oktay'ın üzerine sürdü.

Fakat otomobil yağmurunda etkisiyle duramayınca önce Oktay'a ardından park halindeki minibüse çarptı.

Oktay, refleks ile zıplayınca şans eseri iki aracın arasında kalmaktan kurtuldu. Kazayı yara almadan atlatan Oktay, daha sonra sürücü koltuğunda şok geçiren arkadaşının yanına gitti.