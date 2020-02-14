Kaza saat 01.00 sıralarında Harbiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, Cumhuriyet Caddesi'nden Taksim istikametine doğru kaçmaya başladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerinde kasasında meyve yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet park halindeki Yunanistan plakalı otobüse çarparken meyveler de yola saçıldı.

Kazada 3 kişi yaralandı

Kazada, otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ile, kamyonette meyve satışı yapan bir kişi hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Mecidiyeköy-Taksim istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.