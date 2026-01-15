Çok Bulutlu 3.1ºC Ankara
AA 15.01.2026 18:35

128 suçtan aranan şüpheli, sahte polis kimliği gösterince yakalandı

İzmir'de sahte polis kimliğiyle yakalanan kişinin firari hükümlü olduğu, 128 suçtan da arandığı tespit edildi.

128 suçtan aranan şüpheli, sahte polis kimliği gösterince yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada şüphe üzerine durdurulan M.O, ekiplere polis kimlik kartı gösterdi. Kimliğin sahte olduğunu belirleyen ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgusu yaptı.

M.O'nun basit yaralama suçundan kesinleşmiş 7 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu, "dolandırıcılık", "tehdit", "güveni kötüye kullanma", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarına ilişkin 128 suç dosyasından arandığı belirlendi.

Hükümlü M.O. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

