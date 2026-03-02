Açık -1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.03.2026 03:52

Fransa, uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e gönderildiği haberlerini yalanladı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle’ün Baltık Denizi’ndeki görevini yarıda keserek Doğu Akdeniz’e gönderildiği yönünde basına yansıyan haberleri yalanladı.

Fransa, uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e gönderildiği haberlerini yalanladı

Fransa Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformunda dezenformasyonla mücadele için kurduğu French Response isimli hesabından Charles de Gaulle gemisine ilişkin paylaşım yapıldı.

Nükleer enerjiyle çalışan Fransız uçak gemisinin Orta Doğu’da yaşanan gerilim bağlamında Baltık Denizi’ndeki görevini yarıda bırakarak Doğu Akdeniz’e yönlendirildiğine ilişkin bir haberin alıntılandığı paylaşımda, bu bilginin doğru olmadığı belirtildi.

Fransız kanalı BFMTV, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, ardından İran'ın İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdiği dönemde Charles de Gaulle ve ona bağlı gemilerin Baltık Denizi’ndeki görevlerini yarıda keserek Doğu Akdeniz’e gönderildiğini ileri sürmüştü.

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ETİKETLER
ABD Doğu Akdeniz Fransa İran İsrail
Sıradaki Haber
ABD ve İsrail'in Tahran'ın kuzeyine saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:44
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırısı başlattı
03:18
ABD ve İsrail'in Tahran'ın kuzeyine saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti
02:18
Trump: Saldırılar tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek
01:50
İngiltere, İran'ı vurmak için ABD'ye üslerini kullanma izni verdi
01:09
Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 436 bin lira ceza
01:01
Fransa, İngiltere ve Almanya, İran’ın füze fırlatma kapasitesini imhaya yönelik "savunma eylemlerine" hazır
İran'dan atılan füze Kudüs'te yola isabet etti
İran'dan atılan füze Kudüs'te yola isabet etti
FOTO FOKUS
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ