İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırısı başlattı

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'dan füze fırlatıldığını açıkladı. Lübnan'dan gönderiler füzelerin ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı oldu.

İsrail basını, bu saldırının Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğunu yazdı.

Lübnan’dan 6 füze atıldığı aktarıldı. Soykırımcı İsrail, fırlatılan füzelerin ardından Lübnan'a hava saldırısı başlattı.

Hizbullah, İran lideri Hamaney’in öldürülmesi üzerine yayımladığı taziyede saldırı düzenleyeceklerine işaret etmişti.