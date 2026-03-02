Açık -1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 02.03.2026 03:57

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırısı başlattı

Katil İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükseldi.

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırısı başlattı
[Fotoğraf: Arşiv]

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'dan füze fırlatıldığını açıkladı. Lübnan'dan gönderiler füzelerin ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı oldu.

İsrail basını, bu saldırının Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğunu yazdı.

Lübnan’dan 6 füze atıldığı aktarıldı. Soykırımcı İsrail, fırlatılan füzelerin ardından Lübnan'a hava saldırısı başlattı.

Hizbullah, İran lideri Hamaney’in öldürülmesi üzerine yayımladığı taziyede saldırı düzenleyeceklerine işaret etmişti.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Fransa, uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e gönderildiği haberlerini yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:56
Fransa, uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e gönderildiği haberlerini yalanladı
03:18
ABD ve İsrail'in Tahran'ın kuzeyine saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti
02:18
Trump: Saldırılar tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek
01:50
İngiltere, İran'ı vurmak için ABD'ye üslerini kullanma izni verdi
01:09
Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 436 bin lira ceza
01:01
Fransa, İngiltere ve Almanya, İran’ın füze fırlatma kapasitesini imhaya yönelik "savunma eylemlerine" hazır
İran'dan atılan füze Kudüs'te yola isabet etti
İran'dan atılan füze Kudüs'te yola isabet etti
FOTO FOKUS
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
İran, ABD'ye ait İHA'yı böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ