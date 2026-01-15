Puslu 1.5ºC Ankara
AA 15.01.2026 10:46

Antalya'da 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına” yönelik Antalya’da düzenlenen operasyonda 393 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kepez Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma istihbarat ve KOM daire başkanlıkları koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 aylık süren teknik ve fiziki takip sonucu, "silah ve mühimmat kaçakçılığına" yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyon sonucu 393 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği ve 2 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz; yasa dışı silah ticaretinin yanında, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yönelikti. Antalya Valimizi, Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Antalya İl Jandarma Komutanımızı, kahraman jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Antalya Bireysel Silahlanma Silah Kaçakçılığı
