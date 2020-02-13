Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında profesörlerin de bulunduğu 32 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

4 Şubat'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 17'si görevde bulunan aralarında profesör ve doçentlerin de yer aldığı 32 şüpheliyi gözaltına almak için 7 ilde operasyon düzenlenmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.