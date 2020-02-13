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FETÖ'nün GATA'daki yapılanması: 10 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında profesörlerin de bulunduğu 32 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.
4 Şubat'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 17'si görevde bulunan aralarında profesör ve doçentlerin de yer aldığı 32 şüpheliyi gözaltına almak için 7 ilde operasyon düzenlenmişti.
Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 21:00
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