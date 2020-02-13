Müteahhit Musa Keysan, Zeytinköy Mahallesi Barboros Bulvarı'nda devam eden 114 dairelik inşaatı kontrol etmeye gitti.

4. kattaki bir dairenin balkonuna çıkan 72 yaşındaki Keysan, henüz belirlenemeyen nedenle toprak zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keysan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Keysan'ın cenazesi, incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.