İstanbul'daki köklü sağlık kurumlarından Çapa'daki Tıp Fakültesi Hastanesi, rüşvet operasyonuyla gündemde. Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura ve eşinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli, rüşvet suçlamasıyla tutuklandı.

İddiaya göre şüpheliler, ameliyat tarihinin öne çekilmesi için 9 hastadan 40 bin 200 lira aldı.

Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadeler de ortaya çıktı.

Çift iddiaları reddetti

Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura, mide kanseri olan Hatice Sözalanlar'ın ameliyat tarihinin 5 ay sonrasına verildiğini söyledi. Yoğun bakım servisi ile konuşarak tarihi 10 Şubat'a çektiğini kabul etti. Rüşvet aldıkları yönündeki iddiayı ise reddetti.

Eşi Didem Bozbura da rüşvet almadığını öne sürdü.

Bir şüpheli para aldığını kabul etti

Bozbura çifti için çalışan Yasin Şimşek ise para aldığını doğruladı.

Şimşek, "Didem Bozbura'nın söyledikleri doğrultusunda şahıslara gider para alırdım. Parayı da Didem'e veririm. Hiçbir şahsı tanımam ve bilmem." dedi.