Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Muğla'nın Marmaris ilçesinin 82 kilometre açığında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.20'de Marmaris'in güneybatısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 14,4 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 82,4 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Etiketler: son dakika Muğla MarmarisSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 19:54
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