Ankara
Kültür-Sanat
AA 15.01.2026 18:27

Çocuklar ara tatilde AKM'de sanatla buluşacak

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ara tatilde minik sanatseverleri eğitici atölyeler ve etkinliklerle buluşturacak.

Çocuklar ara tatilde AKM'de sanatla buluşacak
[Arşiv]

AKM'den yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatiline özel hazırlanan programda, tiyatrodan müzikallere, geleneksel gölge oyunlarından interaktif sahne yapımlarına uzanan çok sayıda etkinlik, AKM Tiyatro Salonu, Türk Telekom Opera Salonu ve Çok Amaçlı Salon'da minik izleyicilerle buluşacak.

Program kapsamında 17 Ocak'ta "Kurbağa Prens", 18 Ocak'ta "Kırmızı Başlıklı Kız", 18-25 Ocak'ta "İki Kule Bir Rüya", 23 Ocak'ta "Burnunu Kaybeden Palyaço" ve "Çirkin Yavru", 24 Ocak'ta "Kutup Masalı", "Zebra Müzikali" ve "Ho Ho Ho Müzikali", 25 Ocak'ta "Karagöz Gölge Oyunu" ve "Önüm Arkam Duygularım Sobe" ve "Özgür Abi ile Tarihe Yolculuk", 26 Ocak'ta "Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Müzikali", 27 Ocak'ta "Bay Majör'ün Müzik Yolculuğu", 30 Ocak'ta Masal Anlatımı ve 31 Ocak'ta "Arı Maya", 1 Şubat'ta ise "Ağustos Böceği ile Karınca"nın da aralarında olduğu müzikli çocuk oyunları sahnelenecek.

Çocukların hayal gücünü geliştirmeyi, duygusal ve sosyal becerilerini desteklemeyi amaçlayan etkinlikler, ailelerin de çocuklarıyla birlikte nitelikli zaman geçirebileceği bir tatil alternatifi sunacak.

Öte yandan AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlenecek yaratıcı drama, dans, müzik, resim, ebru, seramik ve ebeveyn-çocuk atölyelerinde çocukların sanatı deneyimleyerek öğrenmesi hedefleniyor.

Atölyelerden bazıları şöyle:

Yaratıcı drama çocuk atölyesi, Lego ve resimle hikaye ve masal anlatıcılığı-paylaştıkça çoğalır, minik yıldızlarla Rock&Roll, pazar duyumcuları yaratıcı drama atölyesi, kendini tanımak ve kendi gücüne inanmak, hayal gücüne inanmak ve içsel motivasyonu keşfetmek, renklerin dansı ebru atölyesi, buluşum senin elinde yaratıcı drama atölyesi, suyun üstünde sanat ebru atölyesi, ebeveyn-çocuk yogası, ben kimim maske yapımı atölyesi, ebeveyn-çocuk ritim ve dans atölyesi, minik kuğular bale atölyesi, meraklı ayıcık yaratıcı drama atölyesi, masal atölyesi sihirli dünyaların içine giriyoruz, yaratıcı yazarlık atölyesi benim masalım, ritmini yakala samba dans atölyesi, çocuklar için dans atölyesi, çocuklar için yaratıcı dans, Rock'n roll modern dans atölyesi, hayali yaratıklar sanat atölyesi, dokularla soyut resim atölyesi, benim küçük defterim sanat atölyesi, atık malzemelerden sanat, canavar pastanesi sanat atölyesi, patlayan renkler atölyesi, dev resim günü, doku avı-resme taşıma sanat atölyesi, kil atölyesi, doğaçlama, mimik, rol ve beceri atölyeleri, Tatil Bitti kitabı yapımı, Neşe Oğuzsoy ile Vivaldi yolculuğu ebeveyn-çocuk atölyeleri.

Yarıyıl tatiline özel etkinliklerin tarih, saat ve içerik bilgilerine https://akmistanbul.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Sinop'ta kar yağışı toprak kaymasına neden oldu
