12. Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

"Sonsuzun Fethine Çık" temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde 8 dalda 9 isim ödüle layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu.

Ödülleri, M. Fatih Andı, Turan Karataş, Ahmet Murat Özel, Dr. Öğretim Görevlisi Melike Günyüz, Samed Karagöz ve Bedir Acar'dan oluşan jüri heyeti belirledi.

Şiir Ödülü'ne Celal Fedai, Hikaye-Roman Ödülü'ne Tarık Tufan, Fikir-Araştırma Ödülü'ne Peren Birsaygılı Mut, İlk Eserler Ödülü'ne Merve Uygun ve Hasan Bozdaş, Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne Dia al-Azzawi, Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne Ayşe Sevim, Müzik Ödülü'ne Bayram Bilge Tokel, Saygı Ödülü'ne ise Hasan Aycın layık görüldü.

"Necip Fazıl'ın dünya ölçeğindeki büyüklüğünün maalesef layıkıyla bilincinde değiliz"

"Necip Fazıl Şiir Ödülü"nü alan Celal Fedai, bugün yaşanılan çağın, sözün her çeşidinin gözden düşürülerek, insani değerlerin aşağılandığı bir çağ olduğuna dikkati çekti ve şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bu çağda bizim sözümüz nedir? Bir soylu savunumuz var mıdır? Necip Fazıl, bireysel şiirler yazdığında da mücadelede azmedip davasını omuzladığında da aziz milletimizin tarihten getirdiği soylu sav peşindedir. Kendi kaderini, milletimizin kaderiyle bir ve beraber gören ulu şairlerimizin yolundan gitmiş, pek az kişinin sahiplendiği zor dönemlerde bunu yürekten haykırmıştır. Üstat Necip Fazıl'ın dünya ölçeğindeki büyüklüğünün maalesef layıkıyla bilincinde değiliz."

"İnsanlığı bağlayan bütün değerler yok edilmeye başlandı"

"Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü"nü kazanan Tarık Tufan da konuşmasında iki yılı aşkın süredir İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma işaret ederek "Gazze'de büyük bir soykırıma hepimiz canlı yayınlarda şahitlik ediyoruz. Bu soykırım sadece insanlığın ölümü değil, aynı zamanda metafizik bir soykırım olarak da takip edilebilir. İnsanlığı bağlayan bütün değerler yok edilmeye başlandı ve biz bunu izleyen, buna şahit olan insanlar her gün farkında olmasak da bir parça daha ölüyoruz. İnsanlığın bu en karanlık yüzünün sergilendiği küçük coğrafyada aynı zamanda dirilişin de izleri saklı. İnsanlığın iyiliğe, vicdanına, onura dair en büyük mücadelesi yine buradan neşet edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü"ne bu yıl sahip olan Iraklı sanatçı Dia al-Azzawi ise şairliğin tanımını yaparak "Şair, bir kimliğin belirlenmesinde, sosyal ve kültürel değerlerin korunmasında kilit rol oynar. Ayrıca kurumsal alanda bir entelektüel olarak şair, adaletsizliğe karşı ahlaki bir duruş sergileyerek ve daima sosyal adaleti savunarak bu rolünü pekiştirir. Bu ödülün adını taşıdığı şair Necip Fazıl, Türk milleti için görkemli bir kültürel ve sosyal tablo çizen bu modelin en somut örneğidir." diye konuştu.

Azzawi, ödüle layık görülmekten dolayı onur duyduğunu dile getirerek "Bir sanatçı olarak, bu ödülü tüm Arap sanatçılarla, özellikle de Filistinli kardeşlerimle tek tek paylaşıyorum, onlara ithaf ediyorum." dedi.

Törende ayrıca "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü"ne değer görülen Peren Birsaygılı Mut, "Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü"nü alan Ayşe Sevim, "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü" sahipleri Merve Uygun ve Hasan Bozdaş ile "Necip Fazıl Müzik Ödülü"nü alan Bayram Bilge Tokel konuşma yaptı.

"Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne değer bulunan ancak törene katılamayan Hasan Aycın'ın gönderdiği video mesaj katılımcılara izlettirildi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüle layık görülen isimlere ödüllerini takdim etti. Erdoğan'ın, ödül alanlar ve protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program sona erdi.