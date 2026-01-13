Açık -4ºC Ankara
Kültür-Sanat
TRT Haber 13.01.2026 22:35

Anadolu'nun hafızası geleceğe aktarılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2025'te 1581 yeni sit alanı ile 3 bin 263 taşınmaz kültür varlığı, ulusal envantere dahil edildi.

Anadolu'nun hafızası geleceğe aktarılıyor

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Anadolu'nun hafızasının kayıt altında olduğu" belirtildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olarak, Türkiye'nin dört bir yanında yürüttükleri tespit, irdeleme ve envanter çalışmalarıyla kültürel mirası bilimsel yöntemlerle kayıt altına alarak geleceğe aktardıkları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Türkiye genelinde yaklaşık olarak 28 bin sit alanı, 131 bin taşınmaz kültür varlığı koruma kapsamında ulusal envantere kayıtlıdır. 2025 yılı itibarıyla 1581 yeni sit alanı ve 3 bin 263 taşınmaz kültür varlığı daha ulusal envantere dahil edildi. Böylece Anadolu'nun binlerce yıllık mirası, her geçen yıl daha güçlü ve daha bütüncül bir bilimsel hafızayla geleceğe aktarılıyor. Çünkü kültürel miras, milletimizin ortak hafızasını oluşturan en kıymetli emanettir."

