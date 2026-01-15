ABD'de temyiz mahkemesi, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılma kararını bozdu

Philadelphia kentinde bulunan Üçüncü Bölge Temyiz Mahkemesi heyeti, New Jersey Bölge Mahkemesi’nin Halil’in göçmenlik hapishanesinden serbest bırakılmasını mümkün kılan kararını bozdu.

Bu kararla birlikte ABD hükümetinin Filistinli aktivisti yeniden gözaltına alma ve sınır dışı etme yetkisinin önü açılmış oldu.

Mahkeme heyeti, Halil’in serbest bırakılmasını sağlayan dilekçenin alt mahkeme tarafından reddedilmesi gerektiğine karar vererek, göçmenlik davalarının kanunen farklı usullerle ele alındığını ve bu nedenle bir bölge mahkemesinin söz konusu konuda yargı yetkisine sahip olmadığını belirtti.

Üç yargıçtan oluşan heyetin iki üyesi, federal göçmenlik yasalarına göre sınır dışı etme kararlarına yönelik itirazların, doğrudan bir federal temyiz mahkemesine dilekçe sunularak yapılması gerektiği görüşünü benimsedi.

Heyet ayrıca, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın (INA), Halil’in derhal hâkim karşısına çıkarılmasını sağlayacak “habeas corpus” dilekçesi vermesine engel oluşturduğunu ve bu durumun New Jersey Bölge Mahkemesi’nin konuya ilişkin yargı yetkisini ortadan kaldırdığını değerlendirdi.

Temyiz Mahkemesinin bu kararı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İsrail karşıtı protestolara katılan göçmenlerin gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesi yönündeki faaliyetlerini kolaylaştırıyor.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, yeşil kart sahibi, daimi ikametgah statüsünde olarak ülkede bulunmasına ve eşi ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı konulmuş, 20 Haziran'da da Halil'in hakkındaki iddiaların tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.