Dünya
AA 15.01.2026 17:33

Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı: Yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı

Avustralya'da 16 yaş altına getirilen sosyal medya yasağının Aralık 2025'te yürürlüğe girmesinin ardından yaklaşık 4,7 milyon çocuğa ait hesabın kapatıldığı duyuruldu.

Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı: Yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı

Avustralya'nın internet güvenliğinden sorumlu "eSafety" Komisyonu, 10 Aralık 2025'te uygulamaya konulan yasağa ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, yasağın hayata geçirilmesinden bu yana sosyal medya platformlarında yaklaşık 4,7 milyon hesap devre dışı bırakıldı.

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese, açıklamasında, sosyal medya şirketlerinin yasaya uyum konusunda gösterdiği çabaların "teşvik edici" olduğunu söyledi.

İletişim Bakanı Anika Wells de kapanan hesap miktarını "büyük başarı" olarak nitelendirdi.

ABD'li teknoloji şirketi Meta, 12 Ocak'ta yasa kapsamında Avustralya'da yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş sınırı

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödemesi öngörülüyor.

Avustralya Sosyal Medya
Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasındaki 6 temel madde
17:48
Sosyal medyada suç örgütlerini öven 325 şüpheli yakalandı
17:43
Hollanda, Grönland'da yürütülecek çok uluslu keşif çalışmalarına katılacak
17:39
Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: Saldırganlık bir siyaset biçimi değildir
17:19
Bakan Yerlikaya'dan jandarmaya yönelik hakarete tepki
18:05
En düşük emekli aylığına yönelik düzenleme Komisyon'da kabul edildi
17:18
Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasındaki 6 temel madde
